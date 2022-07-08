Поки Україна захищає Європу від фашистів. У Польщі згадали про Волинську трагедію (фото)

Уболівальники Погоні вивісили неоднозначний банер на матчі Ліги Конференцій, порушивши гостру тему для українсько-польських відносин

На стадіоні у Польщі вивісили банер про Волинську трагедію

Вчора добігли кінця перші матчі 1 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Яскраву гру продемонстрував форвард Риги Олександр Філіппов, який оформив гол+пас у ворота Деррі Сіті.

Також упевнено виступили польські клуби. Лехія розгромила Академію Пандєва 4:1, а Погонь з тим самим рахунком здолала Рейк'явік. Щоправда, обидва поєдинки запам'яталися поведінкою вболівальників.

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Гру в Гданську переривали через масові сутички на трибунах. А у Щецині вболівальники вирішили вивісити провокаційний плакат з написом: "Волинь 1943. Пам'ятаємо".

Зазначимо, що Волинська трагедія є однією з найбільш контроверсійних і найжахливіших подій в історії українсько-польських відносин. Тоді на окупованій німецькими військами території пройшли масові чищення населення за національним принципом.

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Матчі у відповідь Ліги Конференцій пройдуть 12-14 липня. Зазначимо, що у цьому турнірі також виступатимуть українські Ворскла та Зоря. Полтавці почнуть з другого кваліфікаційного раунду (суперник – шведський АІК), а луганці – з третього.