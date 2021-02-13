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Схожа на Мілу Куніс суддя з Чернівців показала свої фото в бікіні

13 лютого, 09:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ірина Рачинська поділилася знімками зі зборів в Туреччині

Уже сьогодні поновлюється українська футбольна Прем'єр-ліга. Незважаючи на сніг і морози за два дні командам належить зіграти сім поєдинків.

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Напередодні матчів згадала про погоду український арбітр Ірина Рачинська. Дівчина виклала в Instagram красиві фото в бікіні з моря і підписала: "А поки за вікном сніжить, час згадати теплі і сонячні моменти".

Судячи по тегу фотографії зроблені в турецькій Антальї, де арбітри проходили збори.

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Треба сказати, що Рачинська одна з найкрасивіших дівчат-арбітрів України. Судіть самі.

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До речі, всі говорять, що Ірина дуже схожа на голлівудську актрису Мілу Куніс. Між іншим, обидві дівчини з Чернівців.

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