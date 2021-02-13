Схожа на Мілу Куніс суддя з Чернівців показала свої фото в бікіні

Уже сьогодні поновлюється українська футбольна Прем'єр-ліга. Незважаючи на сніг і морози за два дні командам належить зіграти сім поєдинків.
Читайте також: День святого Валентина: поради про те, як провести свято, для романтиків, екстремалів, шопоголіків і всіх-всіх-всіх
Напередодні матчів згадала про погоду український арбітр Ірина Рачинська. Дівчина виклала в Instagram красиві фото в бікіні з моря і підписала: "А поки за вікном сніжить, час згадати теплі і сонячні моменти".
Судячи по тегу фотографії зроблені в турецькій Антальї, де арбітри проходили збори.
Треба сказати, що Рачинська одна з найкрасивіших дівчат-арбітрів України. Судіть самі.
До речі, всі говорять, що Ірина дуже схожа на голлівудську актрису Мілу Куніс. Між іншим, обидві дівчини з Чернівців.
Читайте також:
- Світ повинен бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногами
- Абсолютно гола: зірка UFC показала, що таке свобода
- Такі груди стрибати не заважають? Сексуальна спортсменка готується до Олімпіади
- Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy
- "Я вже досить солодка": зірка баскетболу за коштовності готова на все
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк