Русский
$ 28,19
34,02
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Запотиличник від Мессі оцінили всього в два матчі дискваліфікації

19 січня, 16:08

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Аргентинець відбувся "легким переляком"

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі отримав лише двома матчами дискваліфікації за удар суперника у фінальному матчі за Суперкубок Іспаніїпроти "Атлетика" з Більбао. Нагадаємо, на 120-й хвилині зустрічі Мессі в боротьбі з Асьєром Вільялібре врізав останньому по голові. Арбітр переглянув епізод за допомогою системи VAR і показав лідерові каталонців червону картку, повідомляє marca.

Реклама

Проте, в протоколі рефері зазначено, що Мессі видалений за те, що "вдарив по супернику рукою із застосуванням надмірної сили, коли м'яч перебував у грі, але на відстані від них". Це послужило приводом для пом'якшення покарання для аргентинця, якому світило 12 матчів дискваліфікації.

Мессі пропустить матч проти "Корнелії" в Кубку Іспанії і поєдинок чемпіонату країни проти "Ельче". На цей момент на рахунку Ліонеля 17 матчів в чемпіонаті Іспанії і 11 забитих м'ячів.

Дивіться, як Мессі забивав "Динамо":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Барселона Ліонель Мессі Суперкубок Іспанії

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти