Запотиличник від Мессі оцінили всього в два матчі дискваліфікації

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі отримав лише двома матчами дискваліфікації за удар суперника у фінальному матчі за Суперкубок Іспаніїпроти "Атлетика" з Більбао. Нагадаємо, на 120-й хвилині зустрічі Мессі в боротьбі з Асьєром Вільялібре врізав останньому по голові. Арбітр переглянув епізод за допомогою системи VAR і показав лідерові каталонців червону картку, повідомляє marca.

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Проте, в протоколі рефері зазначено, що Мессі видалений за те, що "вдарив по супернику рукою із застосуванням надмірної сили, коли м'яч перебував у грі, але на відстані від них". Це послужило приводом для пом'якшення покарання для аргентинця, якому світило 12 матчів дискваліфікації.

Мессі пропустить матч проти "Корнелії" в Кубку Іспанії і поєдинок чемпіонату країни проти "Ельче". На цей момент на рахунку Ліонеля 17 матчів в чемпіонаті Іспанії і 11 забитих м'ячів.

Дивіться, як Мессі забивав "Динамо":

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