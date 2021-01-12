Підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду і його нареченої: ви будете шоковані

Футболіст і його пасія люблять дорогі прикраси

Один із найуспішніших і багатих футболістів на планеті Кріштіану Роналду вкладає свої статки в дорогі автомобілі та прикраси. The Sun підрахувало, що сумарна вартість прикрас Роналду і його нареченої Джорджіни Родрігес, у всякому разі тих, які вони показали на публіці, оцінюється в 2,9 мільйонів євро.

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Церемонію вручення Dubai Globe Soccer Awards Роналду відвідав з годинником Rolex GMT Master за 425 тисяч євро – це найдорожчий годинник компанії.

На цьому ж заході Джорджина Родрігес красувалася з величезною обручкою вартістю 687 тисяч євро. Воно інкрустоване діамантами і прикрашене великим сапфіром.

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На одну з прес-конференцій "Ювентуса" Роналду прийшов із інкрустованим діамантами годинником Franck Muller за 1,3 млн євро.

А ще раніше на його руці помітили годинник із обмеженої серії Jacob and Co H24 вартістю 111 тисяч євро.

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Іноді Роналду надягає величезну жіночу каблучку з великим жовтим діамантом всередині, яка коштує 223 тисяч євро.

А ось каблучка футболіста набагато дешевша, ніж у його обраниці – всього за 55 тисяч євро.

У той же час, Джорджина заощадила на покупці годинника. Її Patek Philippe TWENTY 4 з 18-каратного рожевого золота з діамантовим безелем оцінюється всього в 36 тисяч євро.

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Ще дівчина любить прикрашати свою руку браслетами з діамантами. Їх у нареченої футболіста три, а ціна кожного становить 28 тисяч євро.

Нарешті, за свої сережки Роналду заплатив близько 11 тисяч євро. Найдешевша прикраса в колекції футболіста.

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