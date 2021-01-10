Почеттіно здобув першу перемогу з "ПСЖ" і висловив жаль

Французький гранд виграв без Неймара і займає друге місце в чемпіонаті

Фіналіст Ліги чемпіонів-2020 вперше переміг під проводом Маурісіо Почеттіно. Як ми повідомляли, на початку року "ПСЖ" оголосив тренером знаменитого аргентинця. Вчора ввечері парижани виграли в чемпіонаті Франції у середняків із "Бреста".

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Три очки столичним футболістам на своєму полі далися непросто. У першому таймі молодий темношкірий італієць Мойзе Кін відкрив рахунок на 16-й хвилині. Але гості відчайдушно чинили опір і викинули білий прапор лише в кінцівці. Італійський форвард Мауро Ікарді і іспанець Пабло Сарабія, які вийшли на заміну, довели рахунок до 3:0. Дивіться огляд поєдинку на "Парк де Пренс".

Цей успіх дозволив "ПСЖ" наблизитися до лідера, оскільки "Ліон" не зумів обіграти на виїзді "Ренн" – 2:2. Правда, і "Лілль" здобув три очки в дуелі з "Німом" – 1:0.

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При цьому наставник "ПСЖ" висловив жаль, що не вдалося відзначитися голом нападникові Кіліану Мбаппе, хоча він провів на полі всю гру. Почеттіно залишився задоволений результатом, але впевнений, що команді належить "багато виправити".

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19-й тур французької Ліги 1 закрив програму першого кола. А перед стартом другого "ПСЖ" зіграє з "Марселем" за "Трофей чемпіонів" 13 січня.

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