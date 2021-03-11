Чому програло "Динамо"? Є пояснення

Сьогодні в Києві пройшов матч 1/8 фіналу Ліги Європи. "Динамо" програло "Вільярреалу" – 0:2.

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Результат і гру своєї команди прокоментував наставник "Динамо" Мірча Луческу.

- Ми грали з сильною командою, в цьому головна причина результату. Командою більш досвідченою, що грає в більш сильному чемпіонаті і регулярно в єврокубках. У цьому різниця. Не треба шукати нічого іншого. "Вільярреал" просто сильніше. Він дуже вдало використовує свої шанси. А ми помилялися в обороні, наші молоді захисники допустили ряд помилок, якими скористалися швидкі і технічні гравці "Вільярреала".

Але якби ми забили на перших хвилинах, якби Вітя Циганков реалізував свій момент, все б склалося по-іншому. Гол – це маленька, але важлива деталь.

- Тобто програло "Динамо" закономірно?

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- "Вільярреал" переміг заслужено. Напевно, ми могли зіграти – 1:2.

- Чому "Динамо" знову пропустило зі стандартів?

- Неуважність і відсутність досвіду. У нас молоді захисники, їм не вистачає досвіду. Тому їх застають зненацька досвідчені суперники. У першому голі ми втратили гравців при виході зі штрафної. У другому, напевно, повинен був вийти Бущан. Він зреагував потім на удар, але захисники повинні бути більш активними. Ми знали, що іспанці добре грають головою, і повинні були перекривати подачі з флангів. Але все це, знову ж таки, відсутність досвіду.

- Що чекати від "Динамо" в Іспанії?

- Я сказав хлопцям: грайте з посмішкою на обличчі, з радістю! Тому що те, що ви вже зробили, ніхто не очікував за результатами минулого року. Ніхто не очікував, що ми вийдемо в Лігу чемпіонів і настільки високо піднімемося в єврокубках. Тепер кожна гра для вас це бонус.

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