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Переможний хід Кепою! Челсі виграє Суперкубок УЄФА в серії пенальті

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
12 серпня, 00:50
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Вихід Аррісабалаги на 119 хвилині допоміг лондонцям виграти трофей. Іспанець відбив два удари в серії 11-метрових
Кепа Аррісабалага допоміг Челсі переграти Вільярреал в матчі за Суперкубок УЄФА
Кепа Аррісабалага допоміг Челсі переграти Вільярреал в матчі за Суперкубок УЄФА / Фото: Getty Images

Сезон 2020/2021 офіційно завершено. Сьогодні в Белфасті Челсі та Вільярреал розіграли Суперкубок УЄФА. У травні лондонці тріумфували в Лізі чемпіонів, а іспанська команда виявилася найсильнішою в Лізі Європи.

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Команди виставили практично найсильніші свої склади. Тухель вирішив залишити на лаві Крістенсена, Жоржиньо і Аспілікуету, виставивши досить атакувальну одинадцятки. Емері ж залучив новачка команди Діа.

Перший тайм пройшов під диктовку Челсі. Лондонці контролювали гру і створили більше небезпечних моментів. Правда, відзначитися вийшло лише раз. Зіэш зумів виринути з-під захисника Вільярреала і точно замкнути простріл Хаверца.

Хакім став головною дійовою особою до перерви. Марокканець також організував кілька небезпечних моментів для партнерів по команді, однак дограти до перерви вінгер не зміг. У зіткненні з Фойтом Зієш вивихнув плече і поступився місцем Пулішічу.

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Правда, Вільярреал міг відзначитися в кінці першого тайму. Альберто Морено зарядив у поперечину з близької відстані після навісу. А відразу після перерви іспанці знову потурбували каркас. Жерар Морено пробив в стійку після помилки Менді.

В цілому ж у другому таймі Вільярреал перехопив ініціативу і нагнітав ситуацію біля воріт Челсі. Свої моменти отримали Еступіньян та Піно, однак рятувати іспанців довелося лідеру команди Жерару Морено. Форвард отримав м'яч в карному майданчику Челсі після пасу п'ятою від Діа і прошив ударом Менді.

Кінцівку команди провели спокійно, заздалегідь погодившись на овертайми. Після закінчення основного часу Челсі знову взяв ініціативу у свої ноги. Пулішіч, Маунт та Жоржиньо, які вийшли на заміну, мали класні моменти. Однак Асенхо і захисники не підводили Вільярреал.

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У підсумку іспанці дотерпіли до серії пенальті, а Томас Тухель запустив на поле Кепу Аррісабалагу замість основного кіпера Едуарда Менді. Це рішення від німця в результаті і зумовило успіх Челсі. Іспанець потягнув два удари в серії та приніс лондонцям Суперкубок.

Для Челсі це другий в історії трофей. До цього "аристократи" взяли лише один Суперкубок з чотирьох матчів. А ось Унаї Емері програє вже втретє в поєдинках за цей трофей.

Челсі – Вільярреал 1:1 (пен. 6:5)
Голи: Зієш, 27 – Ж. Морено, 73

Челсі: Менді (Аррісабалага, 119) – Зума (Крістенсен, 67), Чалоба, Рюдігер – Хадсон-Одої (Аспілікуета, 83), Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Алонсо – Зієш (Пулішіч, 43), Вернер (Маунт, 66), Хаверц.

Вільярреал: Асенхо – Фойт, Альбіоль, Торрес, А. Морено (Морланес, 87) – Капу (Гаспар, 71), Трігерос (Мої Гомес, 72), Педраса (Еступіньян, 58) – Діа (Раба, 87), Ж. Морено, Піно (Манді, 91).

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Попередження: Рюдігер, Аррісабалага – Піно, Раба.

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3
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3
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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
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1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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