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Пляж і кавуни: як Степаненко провів "найдовшу відпустку"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
6 липня, 16:43
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Півзахисник збірної України провів всього один день з родиною і поїхав на збори Шахтаря, який готується до нового сезону в Австрії
Степаненко: Євро-2020 - дім - збори
Степаненко: Євро-2020 - дім - збори

Після вильоту України з Євро-2020 футболістам потрібно думати вже про підготовку до клубного сезону. У легіонерів є більше часу, щоб відпочити. А ось півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко встиг лише сходити з родиною на пляж і поїсти кавунів.

"Ось і пролетіла "найдовша відпустка". Доба дома – і ввечері на збори", – підписав фотографію в Instagram Степаненко.

"День з татом і проводжаємо на збори", – це вже написала дружина футболіста Маргарита.

Нагадаємо, що Шахтар вже почав підготовку до нового сезону. Клуб зараз перебуває на зборах в Австрії. 9 липня "гірники" проведуть товариський матч з німецьким Шальке.

Раніше ми писали, що футболісти збірної України Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Роман Безус зі своїми дружинами вирушили відпочивати до Чорногорії.

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