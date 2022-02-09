Погані новини для Супряги: Сампдорія підписала зіркового форварда

Італійський клуб Сампдорія оголосив про підписання досвідченого нападника Себастьяно Джовінко

Себастьян Джовінко буде конкурентом Владислава Супряги / Фото: Колаж: Сьогодні, офіційний сайт "Сампдорія"

Зірковий форвард виступатиме у складі "моряків" до кінця сезону, про що повідомив офіційний сайт Сампдорії.

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35-річний футболіст залишався без команди з літа 2021 року, коли у нього закінчився контракт із саудівським Аль-Хілалем. Щоб не втратити форму, Джовінко тренувався у своєму колишньому клубі Торонто.

Себастьян Джовінко відомий насамперед із виступів у туринському Ювентусі, у складі якого він двічі ставав чемпіоном Італії. Є в активі форварда досвід виступів у збірній Італії, в якій він зіграв 23 матчі та забив 1 гол.

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Варто зазначити, що після підписання Джовінко шанси на потрапляння до складу Владислава Супряги значно зменшаться.

Нагадаємо, що дебют за Сампдорію у Влада вийшов неоднозначним. Українець з'явився на полі на 36-й хвилині матчу, а вже на 59-й тренер генуезців Марко Джампаоло прибрав Супрягу з поля.

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За свої 23 хвилини на полі чемпіон світу-2019 серед молоді Супряга отримав від аналітиків WhoScored 5,9 бала – це найнижча оцінка серед усіх футболістів Сампдорії у цій зустрічі.