"Пітбуль" розбушувався! Едгара Давідса вилучили за бійку в Португалії

Колишній півзахисник "Ювентуса", "Аякса" і збірної Нідерландів Едгар Давідс – легендарний "Пітбуль" – зі скандалом дебютував на посаді головного тренера "Ольяненсе" в матчі третього дивізіону Португалії з командою "Лузітану Евора".
Поєдинок завершився внічию 0:0, а після гри футболісти обох команд влаштували бійку, в яку втрутилися і тренери. За її підсумками Давідс отримав червону картку, внаслідок чого не зможе бути на тренерському містку своєї команди в наступному матчі.
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Після гри 47-річний Давідс відмовився від коментарів стосовно вилучення. Однак уболівальники, знаючи безкомпромісний характер нідерландця, навряд чи здивувалися показаній йому червоній картці.
Мабуть, Едгар досі не може вбити в собі гравця. Не дарма його за те, що виривав м'яч у суперників "з м'ясом", також називали "Піраньєю", "Хижаком" і "Бульдогом".
Нагадаємо, через глаукому переможець Ліги чемпіонів Давідс грав у футбол в окулярах. Не знімає їх і зараз. В інтерв'ю "Сьогодні" Давідс казав: "У футболі я – король!"
Також ми писали, що зоряний Едгар Давідс пообідав на вулиці з безхатченком.
Дивіться, як грає колишній клуб Давідса "Аякс"
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