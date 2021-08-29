Петраков втрачає ще одного гравця. Збірна України в неповному складі розпочала підготовку до матчів відбору на ЧС-2022

У неділю в розташування національної команди почали з'їжджатися футболісти, що викликані на вересневі матчі

Збірна України розпочала збір напередодні матчів відбору на ЧС-2022 / Фото: УАФ

Збірна України під керівництвом нового тренерського штабу розпочала підготовку до майбутніх матчів відбіркового турніру на чемпіонат світу-2022.

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Першими у табір збірної прибули 11 футболістів: десять динамівців (Денис Бойко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський) і Артем Довбик з Дніпра-1. На жаль, форвард дніпрян не зможе допомогти національній команді через пошкодження, яке він отримав у клубі в минулий четвер. Тому, після розмови з головним тренером, Артем повернувся в розташування своєї команди, де продовжить лікування.

Це вже четверта втрата збірної України, раніше вибули три воротарі національної команди: Георгій Бущан, Андрій Лунін і Анатолій Трубін.

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На вечірньому тренуванні до основної групи додалися легіонери з Англії – Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, а Євген Макаренко з угорського Фехервара прибуде до збірної після вечірнього заняття.

Завтра вранці в розташування національної команди прибудуть шестеро гравців донецького Шахтаря, які сьогодні в Ужгороді грали матч 6-го туру УПЛ проти Миная (Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Тарас Степаненко та Данило Сікан), а також голкіпер Ворскли Дмитро Різник, який також сьогодні задіяний в матчі свого клубу в української Прем'єр-лізі.

В понеділок вранці, о 10:00 збірна України чартерним рейсом вилетить в Нур-Султан. Вже в столиці Казахстану склад команди матиме остаточний вигляд. Після ігор в своїх клубах регулярними рейсами прибудуть до місця проведення першого вересневого матчу синьо-жовтих ще шестеро українців, які виступають в європейських лігах – Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Олександр Зубков, Ігор Харатін та Тарас Качараба. Всі вищезгадані виконавці прилетять у Нур-Султана 30 серпня ввечері.

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Отже, очікується, що в повному складі команда зможе вперше потренуватися тільки під час офіційного передматчевого заняття на Астана Арені 31 серпня.

Склад збірної України на вересневий збір

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла, Полтава), Денис Бойко (Динамо Київ).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія Чехія) .

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Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія) , Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).