С**а! Степаненко послав глашатая з міноборони агресора

Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко не добирав слів, коментуючи брехливе марення представника міноборони РФ

З агресором розмова коротка / Фото: Колаж: Сьогодні

"Пес, с*ка. Іди на х*й", – написав Тарас Степаненко у себе в сторіз, прикріпивши відео зі словами представника міністерства оборони РФ Ігоря Конашенкова.

Конашенков, зокрема, брехливо заявляв таке: "Керівництво України та влада міста, оголосивши комендантську годину, умовляє мешканців столиці залишатися у своїх будинках. Це ще раз доводить, що київський режим використовує мешканців міста як живий щит для націоналістів, які розмістили артилерійські підрозділи та бойову техніку у житлових кварталах столиці".

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Нагадаємо, рушивши під брехливими гаслами повномасштабною війною на Україну, росіяни вже втратили тисячі життів і стали непотребом для всього світу.

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Зокрема, сьогодні МОК рекомендував усунути Росію та Білорусь від усіх міжнародних змагань.