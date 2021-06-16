16 червня 30’
Фінляндія 0
Росія 0
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Перший український клуб дізнався суперника в єврокубках

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 червня, 15:16
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Полтавська Ворскла дізналася суперника по другому раунду відбору Ліги конференцій. Це буде представник або Вірменії, або Фінляндії
Полтавський клуб першим серед наших зіграє у Лізі конференцій
Полтавський клуб першим серед наших зіграє у Лізі конференцій / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Сьогодні в Ньоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Де першою серед українських команд в єврокубках стартує полтавська Ворскла.

Читайте також: Результати жеребкування Ліги чемпіонів: матчі пройдуть під час Євро

На цьому етапі український клуб зустрінеться з переможцем протистояння Ноа (Вірменія) – КуПС (Фінляндія). Ворскла першу гру проведе на виїзді 22 липня. Через тиждень поєдинок пройде в Полтаві.

Ліга конференцій УЄФА – це новий турнір, який буде вперше проведено в цьому сезоні. Це третій рівень європейського клубного футболу, після Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У Лізі конференцій насамперед будуть брати участь команди з нижчих за рейтингом асоціацій-членів УЄФА.

Ще один представник України в Лізі конференцій – Колос з Ковалівки – почне виступ з третього відбіркового раунду. А суперника свого дізнається 19 липня.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:0 (30’)
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19:00
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22:00
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Четвер, 17 червня
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19:00
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