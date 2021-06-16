Перший український клуб дізнався суперника в єврокубках

Сьогодні в Ньоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Де першою серед українських команд в єврокубках стартує полтавська Ворскла.
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На цьому етапі український клуб зустрінеться з переможцем протистояння Ноа (Вірменія) – КуПС (Фінляндія). Ворскла першу гру проведе на виїзді 22 липня. Через тиждень поєдинок пройде в Полтаві.
Ліга конференцій УЄФА – це новий турнір, який буде вперше проведено в цьому сезоні. Це третій рівень європейського клубного футболу, після Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У Лізі конференцій насамперед будуть брати участь команди з нижчих за рейтингом асоціацій-членів УЄФА.
Ще один представник України в Лізі конференцій – Колос з Ковалівки – почне виступ з третього відбіркового раунду. А суперника свого дізнається 19 липня.