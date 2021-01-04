Перший пост Роналду в Instagram: з чого починала найпопулярніша людина в соцмережах

35-річний форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду став першою людиною у світі, в якого в Instagram 250 млн підписників. Сьогодні футболіст подякував своїх шанувальників.

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Треба сказати, для досягнення цієї цифри португальцю знадобилося трохи більше восьми років і близько трьох тисяч постів. До речі, останні 50 млн підписників Роналду набрав рівно за 11 місяців.

Перший пост Крішіану опублікував 31 жовтня 2012 року. На фото футболіст святкує гол у футболці мадридського "Реала".

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Що цікаво, що цей пост досі лайкають і коментують його підписники.

Спочатку Кріштіану не був настільки активним в соцмережах. Але знімки були у нього яскравими. Ось кілька його ранніх постів.

Футболіст освоює ударні інструменти.

Отримує нагороду з рук королеви Іспанії.

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Роналду-пілот.

3 березня 2013 року. Кріштіану разом з Дієго Марадоною.

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Цю ж фотографію Роналду виклав в день смерті Дієго. Вона зібрала 19,7 млн лайків і стала найпопулярнішою публікацією 2020 року.

Років зо два тому аналітики вивчили соцмережі знаменитостей і з'ясували, що Кріштіану Роналду заробляє приблизно 975 тисяч доларів за кожен рекламний пост.

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