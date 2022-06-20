Переписали історію. Футбольний клуб з Англії став найстарішим у світі

Історики знайшли докази, що Крістал Пелас із Лондона був заснований у 1861 році

У фанів Кристал Пелас новий привід для гордості / Фото: Колаж: Сьогодні

Лондонський футбольний клуб Крістал Пелас змінив рік свого заснування з 1905-го на 1861-й. Це сталося після того, як історики ретельно порилися в архівах та пошукали всі документи, пов'язані з командою.

Історик клубу Пітер Меннінг пояснює, що у 1905 році було сформовано професійну футбольну команду, але спочатку був аматорський колектив. Його створили у 1861 році члени крикетного клубу.

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Завдяки зміні року заснування лондонці стали найстарішим футбольним клубом світу. Поки що не офіційно, потрібне ще підтвердження Футбольної асоціації Англії (FA).

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На даний момент FA вважає найстарішим клубом планети Шеффілд, заснований у 1857 році. Але він виступає у непрофесійній лізі.

А найстарішим клубом, який виступає на професійному рівні, вважається Ноттс Каунті, що з'явився у 1862 році.