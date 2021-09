Перелом черепа: захисник збірної України отримав жахливу травму в єврокубковому матчі

Український захисник чеської Славії Тарас Качараба отримав важку травму в матчі Ліги конференцій з німецьким Уніоном.

Футболіст не зміг дограти поєдинок до кінця і був замінений на 53-й хвилині зустрічі. За повідомленням Twitter чеського клубу, у Тараса перелом кісток лицьової частини черепа.

"У Тараса Качараби перелом виличної дуги. Очікується, що він пропустить, принаймні, 4-6 тижнів", – пишеться в офіційному Twitter Славії.

