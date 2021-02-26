"Передайте привіт Фонсеці": "Шахтар" радий зустрічі зі своїм колишнім тренером

"Гірники" в Лізі Європи зіграють з "Ромою"

Сьогодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу. Донецький "Шахтар" отримав в суперники римську "Рому". Інтриги протистоянню додає фігура тренер італійського клубу. Паулу Фонсека працював в "Шахтарі" з 2016 по 2019 рік. Він тричі перемагав в чемпіонаті України і виграв три Кубки України. З літа 2019-го очолює "Рому". Там поки без титулів.

Реклама

Паулу Фонсека / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Шахтар" в Twitter уже передав привіт своєму колишньому тренеру. "Привіт, "Рома". Передайте привіт Паулу Фонсеці", – написали "гірники" римлянам.

Реклама

Перший матч 1/8 фіналу відбудеться 11 березня в Римі. Через тиждень команди зустрінуться у Києві.

Раніше ми писали, що "Реал" розглядає Фонсеку на заміну Зідану. Влітку мадридський клуб може змінити тренера.

Читайте також: Наздогнати Шотландію зможемо! Нова таблиця коефіцієнтів УЄФА

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу "Шахтар" пройшов "Маккабі". Вчора "гірники" виграли – 1:0.

Реклама

А "Рома" здолала "Брагу" – 3:1.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама