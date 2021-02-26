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"Передайте привіт Фонсеці": "Шахтар" радий зустрічі зі своїм колишнім тренером

26 лютого, 14:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Гірники" в Лізі Європи зіграють з "Ромою"

Сьогодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу. Донецький "Шахтар" отримав в суперники римську "Рому". Інтриги протистоянню додає фігура тренер італійського клубу. Паулу Фонсека працював в "Шахтарі" з 2016 по 2019 рік. Він тричі перемагав в чемпіонаті України і виграв три Кубки України. З літа 2019-го очолює "Рому". Там поки без титулів.

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Шахтар" в Twitter уже передав привіт своєму колишньому тренеру. "Привіт, "Рома". Передайте привіт Паулу Фонсеці", – написали "гірники" римлянам.

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Перший матч 1/8 фіналу відбудеться 11 березня в Римі. Через тиждень команди зустрінуться у Києві.

Раніше ми писали, що "Реал" розглядає Фонсеку на заміну Зідану. Влітку мадридський клуб може змінити тренера.

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Нагадаємо, що в 1/16 фіналу "Шахтар" пройшов "Маккабі". Вчора "гірники" виграли – 1:0.

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А "Рома" здолала "Брагу" – 3:1.

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