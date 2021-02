"Передайте привіт Фонсеці": "Шахтар" радий зустрічі зі своїм колишнім тренером

Сьогодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу. Донецький "Шахтар" отримав в суперники римську "Рому". Інтриги протистоянню додає фігура тренер італійського клубу. Паулу Фонсека працював в "Шахтарі" з 2016 по 2019 рік. Він тричі перемагав в чемпіонаті України і виграв три Кубки України. З літа 2019-го очолює "Рому". Там поки без титулів.

Паулу Фонсека / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Шахтар" в Twitter уже передав привіт своєму колишньому тренеру. "Привіт, "Рома". Передайте привіт Паулу Фонсеці", – написали "гірники" римлянам.

Hi @OfficialASRoma !



Say hello to Paulo Fonseca. #UEL #UELdraw @PFonsecaCoach