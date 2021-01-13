Батька футболіста влаштували на фіктивну роботу: "МанСіті" встряг у черговий скандал

Клуб Олександра Зінченка звинувачують в нових махінаціях, які можуть вилитися в заборону на трансфери

Клуб українця Олександра Зінченка "Манчестер Сіті", який не раз обпікався на фінансових махінаціях, встряг у новий скандал. Як стало відомо зараз, в 2011 році "городяни" влаштували на фіктивну роботу в клуб батька бразильського футболіста своєї академії Габріела Алмейди.

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Про це повідомляє The Athletic.

Чоловік був прийнятий на посаду скаута, однак професійних обов'язків йому виконувати не довелося. До таких хитрощів в "Манчестер Сіті" вдалися для того, щоб платити сім'ї 14-річного Алмейди, оскільки правила англійської Прем'єр-ліги забороняють укладати професійні контракти з гравцями до 16 років.

Габріел Алмейда / Фото: Twitter

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Алмейда-старший отримував близько 1000 фунтів на місяць в період з вересня 2011-го по червень 2012-го років.

"Клуб платив мені майже рік, але я не працював. Якщо чесно, то нас обманули, бо я не розмовляю англійською. Вони навіть відправили мене на курси скаутів, які я відвідав двічі. Я взагалі нічого не робив. Це був обман", – наводить слова батька Алмейди The Athletic

Кар'єра в "Манчестер Сіті" у Габріела Алмейди не склалася, він ледь не перейшов до "МЮ", потім повернувся на батьківщину, до Бразилії. А коли і там заграти не вдалося, він знову приїхав до Англії – зараз 24-річний півзахисник виступає за клуб 13-го дивізіону "Стретфорд Паддокк".

За словами батька гравця, зараз про свою фіктивну роботу в "МанСіті" 9-річної давнини він вирішив розповісти, щоб викрити те, що вважає ризиком для світового футболу, а також з метою попередити молодих південноамериканських футболістів про підводні камені, які чекають на них у європейських академіях.

Утім, у "Манчестер Сіті" ці звинувачення заперечують, заявляючи, що батько Габріела Алмейди справді працював у них скаутом.

Очікується, що тепер цією справою займеться футбольна влада Англії. І якщо махінації "МанСіті" будуть доведені, клубу може загрожувати трансферний бан.

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Нагадаємо, на початку 2020-го УЄФА виключив "Манчестер Сіті" з єврокубків на два роки за порушення правил фінансового фейр-плей.

Однак пізніше Спортивний арбітражний суд в Лозанні дискваліфікацію "Манчестер Сіті" скасував, скоротивши штраф з 30 млн євро до 10 млн євро.

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