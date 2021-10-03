3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря 2
Десна 0
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 1
Минай 0
3 жовтня 19:30
Динамо 0
Шахтар 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Озвучений строк відновлення найкращого бомбардира Шахтаря

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
3 жовтня, 23:32
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Форвард "гірників" Лассіна Траоре після травми, якої він зазнав у матчі Ліги чемпіонів з Інтером, повернеться до гри не раніше квітня
Травма Лассіни Траоре
Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

20-річний нападник Шахтаря і збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре відновлюватиметься сім місяців.

Про це повідомив ПроФутбол з посиланням на генерального директора "гірників" Сергія Палкіна.

Реклама

У неділю, без Траоре, Шахтар зіграв з Динамо 0:0 у чемпіонаті України. При цьому виконавці донецької команди вийшли на гру в футболках на підтримку Лассіни – з написами "Разом" і "Together".

Реклама

Нагадаємо, вже на 10-й хвилині матчу Ліги чемпіонів з Інтером 0:0, що відбувся минулого вівторка, Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду Шахтаря, внаслідок чого та вигнулась неприродним чином. Гравця відвезли з поля на електромобілі.

Лассіні Траоре знадобилася операція.

Реклама

Щоб підтримати свого одноклубника, в лікарню Траоре прийшли провідати головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, директор клубу з футболу Даріо Срна, а також футболісти Марлон і Алан Патрік.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Неділя, 3 жовтня
0:0
Дивись на:
2:0
Дивись на:
1:0
Дивись на:
0:0
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти