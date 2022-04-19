Відповідальність за загибель "Москви" повністю поклали на Лукашенка: заява української легенди

Знаменитий голкіпер Олександр Шовковський потролив президента Білорусі, який знав звідки, нібито, Україна збиралася нападати на сусідів

У Шовковського хороше почуття гумору / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній воротар київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський пожартував над подіями навколо крейсера "Москва", який наші воїни відправили на дно Чорного моря.

Шовковський запостив у Instagram мем із цього приводу. На картинці зображено ракету, яка летить у крейсер, а також Олександра Лукашенка.

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"Відповідальність за загибель "Москви" повністю поклали на Лукашенка. Він не міг не знати, з якого боку готується напад", – говорить напис на картинці.

За основу взято знаменитий виступ Лукашенка перед Путіним, коли той заявив, що якби не розпочалася "спецоперація", то Україна першою напала б на Росію та Білорусь.

"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях... Чотири позиції, я зараз покажу карту, я приніс. Вони б атакували наші війська Білорусі та Росії , які були на навчанні. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста", – говорив тоді Лукашенко.

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