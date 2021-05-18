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Помститися за фінал Кубка: прогноз на Челсі – Лестер в чемпіонаті Англії

Олена Павлова Олена Павлова
18 травня, 18:43
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Прогноз коментатора Кирила Круторогова на матч Челсі – Лестер в англійській Прем'єр-лізі. Експерт вважає, що Челсі не програє і обидві команди заб'ють голи
Челсі - Лестер у фіналі Кубка Англії
Челсі - Лестер у фіналі Кубка Англії / Фото: Reuters

Сьогодні у 37-му турі англійської Прем'єр-ліги фіналіст Ліги чемпіонів Челсі прийме сусіда по турнірній таблиці Лестер. Лондонська команда поки йде 4-ю, відстаючи від "лисиць" на 2 очки, але їх помилками готовий скористатися Ліверпуль. Матч на "Стемфорд Брідж" почнеться о 22:15. А ми писали, де і коли дивитися Челсі – Лестер.

Ці команди зустрінуться вдруге за останні три дні. Попередня їх зустріч у фіналі Кубка Англії зробила Лестер володарем трофея. Все вирішив єдиний гол Тілеманса.

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На цей раз матч матиме не менш важливе значення. Лестер йде на третьому місці Прем'єр-ліги, випереджаючи Челсі на два очки, а лондонцям дихає в спину Ліверпуль, поступаючись одним балом. Різниця забитих і пропущених у цих трьох команд практично однакова. "Лисиці" в разі перемоги гарантують собі путівку до Ліги чемпіонів, а "сині" можуть втратити місце в цій зоні навіть у випадку нічиєї і перемоги мерсисайдців над Бернлі.

"Лестер" – "Челсі": онлайн матчу чемпіонату Англії
"Лестер" – "Челсі": онлайн матчу чемпіонату Англії / Фото: Getty Images

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Команда Роджерса виграла два останні матчі у сильних опонентів – МЮ і Челсі, а лондонці, навпаки, крім цієї поразки також програли Арсеналу (0:1). Кадрових втрат у Томаса Тухеля немає, а Лестеру не допоможуть Барнс, Джастін і Морган.

ПРОГНОЗ. Для обох команд цей матч мало не ще один фінал. Слабо віриться, що Челсі може програти цьому супернику двічі за короткий час. Хоча нічия їх також не влаштує. Лестер забивав в останніх семи виїзних матчах. Думаю, обидві команди заб'ють і ТБ 2,5.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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