Помстилися за Україну! Швейцарія невдало стартує у Лізі націй

Бувай збірна України відбирається на ЧС-2022 , у Європі стартував третій сезон Ліги націй Вчора у Дивізіоні А Польща обіграла Уельс.
Сьогодні ж пройшли два матчі у групі В. Основна увага любителів футболу була прикута до гри у Севільї, де Іспанія приймала Португалію.
Тренер гостей залишив у запасі свою головну зірку Кріштіану Роналду, тоді як іспанці вийшли майже в оптимальному складі. І господарі повели у рахунку в середині першого тайму.
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Мората відгукнувся на передачу Сарабії і пробив у кут воріт Португалії. Надалі команда Луїса Енріке контролювала гру, тоді як гості запустили Роналду на 64 хвилині.
Щоправда, спрацювала інша заміна. Орта, що вийшов на поле, зумів скористатися подачею Канселу і зрівняв рахунок за п'ять хвилин до кінця гри. На цьому команди й розійшлися.
ІСПАНІЯ – ПОРТУГАЛІЯ 1:1
Голи : Мората, 25 – Орта, 85
У паралельній грі Чехія взяла гору над Швейцарією, яка через неоднозначного рішення CAS на початку 2021 року залишилася у дивізіоні А. У першому таймі збірні обмінялися голами, відзначилися Кухта та Окафор.
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Долю поєдинку вирішило невдале обрізання Соу у другому таймі. Швейцарець невдало підставився під м'яч після прострілу та відправив його у свої ворота. Таким чином, лідери групи В виходить саме Чехія.
ЧЕХІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ 2:1
Голи : Кухта, 11, Соу, 58 (аг) – Окафор, 44