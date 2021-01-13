Відмовився від Роналду! Президент "Барселони" розповів про доленосне рішення

Жоан Лапорта не шкодує, що в 2003 році не придбав португальського форварда

Цікава історія спливла на світло про двох головних зірок сучасного футболу. Виявляється, в 2003 році Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі могли стати одноклубниками в "Барселоні". Однак тодішній президент каталонського клубу Жоан Лапорта відмовився від покупки 18-річного хлопця у португальського "Спортинга". А днями Роналду повторив світовий рекорд за голами в офіційних матчах.

Реклама

Спогади Лапорти цитує іспанське видання Marca:

"Ми були близькі до підписання Роналдіньйо і Рафи Маркеса. Тоді ж агенти Маркеса запропонували нам і Кріштіану Роналду, який виступав за "Спортинг". Вони збиралися продати Роналду в "Манчестер Юнайтед" за 19 мільйонів євро, але "Барселоні" були готові віддати за 17 мільйонів. Але до того моменту ми вже інвестували в Роналдіньйо. До того ж Кріштіану грав більше на флангах, ніж у центрі. Ми вважали, що позиції на флангах у нас закриті, так що ми відмовилися від трансферу Роналду. І я не шкодую про це".

/ Фото: Twitter

Нагадаємо, зірковий португалець виступав за "МЮ" у 2003-2009 роках, після чого до літа 2018 роки захищав кольори "Реала". З тих пір він грає за туринський "Ювентус". Мессі ж з'явився в юнацькій команді "Барси" в 2000-му.

Реклама

Тим часом, підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду і його нареченої.

Дивіться, як недавно Кріштіану забив за "Ювентус" в чемпіонаті Італії:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама