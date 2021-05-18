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Батько футболіста прорвався на базу клубу і арматурою розбив п'ять машин

Олег Люлька Олег Люлька
18 травня, 15:54
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Пристрасті по-італійськи! Тато нападника Дженоа Джанлуки Скамакки прорвався на базу Роми і почав трощити все на своєму шляху – поки залишається загадкою навіщо
Джанлука Скамакка і його батько
Джанлука Скамакка і його батько / Фото: telenord.it

Небувале буйство сталося на базі футбольного клубу Рома, головний тренер якої Паулу Фонсека готується передати кермо влади Жозе Моурінью.

На базі Роми з'явився батько 22-річного форварда Дженоа Джанлуки Скамакки, що належить Сассуоло, і влаштував там погром.

Як повідомляє Football Italia, чоловік у футболці Сассуоло з арматурою увірвався на парковку біля бази римських "вовків" і розбив чи то чотири, чи то п'ять автомобілів, один з яких належить спортивному директору Роми Тіагу Пінту.

Потім чоловік попрямував до поля, де тренувалася юнацька команда Роми, шокувавши хлопців і їхніх тренерів. Поліція прибула за кілька хвилин і заарештувала чоловіка, у якого не було з собою документів.

Вже у відділку з'ясувалося, що він – батько ексгравця Роми Джанлуки Скамакки, що виступав за молодіжний склад римлян в 2012-2015 роках.

Залишається незрозумілим, чому чоловік вирішив напасти на базу. Співробітники поліції ведуть розслідування.

Відзначимо, що аналітики Transfermarkt оцінюють гренадера Скамакку-молодшого (зріст 195 см) у 8 млн євро.

Раніше ми писали, що під час тренування Роми наштовхнулися на 20 бомб Другої світової війни. Команда Паулу Фонсека продовжувала заняття, поки вибухотехніки прибирали з бази небезпечну знахідку.

Дивіться, як забиває Джанлука Скамакка

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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