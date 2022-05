Відбив пенальті від чемпіона Європи. Лунін провів найкращий матч за Реал

У неділю, 15 травня, у передостанньому турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал грав на виїзді з Кадісом.

Наставник "вершкових" Карло Анчелотті вдруге у чемпіонаті довірив місце у рамці українському воротареві Андрію Луніну. Нагадаємо, що свій перший матч українець зіграв проти Атлетіко (0:1).

Реал швидко повів у рахунку. На 5-й хвилині матчу Маріано Діас відправив м'яч у сітку воріт Кадіса. Але аутсайдер першості, який бореться за виживання, не збирався втрачати очки в домашньому поєдинку.

На 37-й хвилині зустрічі захист Реала упустив форварда Роберто Собріно, який потужно пробив по воротах Луніна – м'яч від перекладини залетів у сітку.

У другому таймі Кадіс одержав шанс вийти вперед. На 60-й хвилині матчу українець із порушенням правил зупинив досвідченого форварда Кадіса Альваро Негредо.

До точки підійшов сам чемпіон світу 2012 року, але Лунін не знітився перед гучним ім'ям нападника і парирував удар Негредо.

У віці 23 роки і 93 дні Лунін став наймолодшим голкіпером мадридської команди, як мінімум з сезону 2008/2009, який зумів відбити пенальті в Ла Лізі.

