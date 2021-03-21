Від воріт до воріт: воротар забив неймовірно курйозний гол

У матчі другої ліги Португалії воротар "Варзіми" Рікарду Нунеш забив курйозний гол у ворота "Мафру". Голкіпер вибивав м'яч подалі від своїх воріт, однак той полетів по високій траєкторії, а потім вдарився об землю і перелетів стража воріт з протилежного боку поля.

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Відзначимо, що цей гол став другим в матчі, а в підсумку "Варзім" здобув перемогу з рахунком 2:0.

Раніше ми писали, що воротар забив рятівний гол на 94-й хвилині матчу. Голкіпер прийшов на допомогу польовим гравцям в найпотрібніший момент.

А ще перед цим гол воротаря врятував команду від поразки на восьмий доданій хвилині (відео). У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічну кінцівку матчу.

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