Зупиніть його! Футболіст перейшов в 31-й клуб за кар'єру

На початку лютого ми розповідали дивну історію форварда Себастьяна Абреу. Він якраз підписав контракт зі своїм 30-м клубом в кар'єрі! Бразильським Атлетиком (Мінас-Жерайс). І ось новина – Абреу став гравцем Суд Америки, яка виступає в другому дивізіоні чемпіонату Уругваю. Це вже 31-ша команда в кар'єрі футболіста.
Себастьяну Абреу – 44 роки. І починав він свою кар'єру в 1996 році. Назвемо всі клуби, в яких виступав футболіст.
- Дефенсор Спортинг (Уругвай)
- Сан-Лоренсо (Аргентина)
- Депортіво (Іспанія)
- Греміо (Бразилія)
- Текос УАГ (Мексика)
- Насьональ (Уругвай)
- Крус Асуль (Мексика)
- Америка Мехіко (Мексика)
- Дорадос де Сіналоа (Мексика)
- Монтеррей (Мексика)
- Сан-Луїс (Мексика)
- УАНЛ Тигрес (Мексика)
- Рівер Плейт (Аргентина)
- Бейтар (Ізраїль)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Аріс (Греція)
- Ботафого (Бразилія)
- Фігейренсе (Бразилія)
- Росаріо Сентраль (Аргентина)
- Аукас (Еквадор)
- Сіль де Америка (Парагвай)
- Санта-Текла (Сальвадор)
- Бангі (Бразилія)
- Сентраль Еспаньол (Уругвай)
- Депортес (Чилі)
- Аудакс Італьяно (Чилі)
- Магальянес (Чилі)
- Ріу-Бранку (Бразилія)
- Бостон Рівер (Уругвай)
- Атлетик (Бразилія)
- Суд Америка (Уругвай)
Треба сказати, що в деякі клуби Абреу повертався по кілька разів. Наприклад, в Насьональ – чотири рази.
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Себастьян ставав чемпіоном Уругваю, Аргентини, штату Ріо-де-Жанейро, чотири сезони був кращим бомбардиром чемпіонату Мексики.
У національній збірній Уругваю Себастьян Абреу провів 70 матчів і забив 36 голів. У 2011 році – став переможцем Кубка Америки. Тоді в чвертьфіналі Уругвай переміг Аргентину з Мессі, а в фіналі була перемога над Парагваєм – 3:0. Голи забили Суарес і Форлан (дубль).
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