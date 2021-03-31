Зупиніть його! Футболіст перейшов в 31-й клуб за кар'єру

На початку лютого ми розповідали дивну історію форварда Себастьяна Абреу. Він якраз підписав контракт зі своїм 30-м клубом в кар'єрі! Бразильським Атлетиком (Мінас-Жерайс). І ось новина – Абреу став гравцем Суд Америки, яка виступає в другому дивізіоні чемпіонату Уругваю. Це вже 31-ша команда в кар'єрі футболіста.

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Себастьяну Абреу – 44 роки. І починав він свою кар'єру в 1996 році. Назвемо всі клуби, в яких виступав футболіст.

Дефенсор Спортинг (Уругвай) Сан-Лоренсо (Аргентина) Депортіво (Іспанія) Греміо (Бразилія) Текос УАГ (Мексика) Насьональ (Уругвай) Крус Асуль (Мексика) Америка Мехіко (Мексика) Дорадос де Сіналоа (Мексика) Монтеррей (Мексика) Сан-Луїс (Мексика) УАНЛ Тигрес (Мексика) Рівер Плейт (Аргентина) Бейтар (Ізраїль) Реал Сосьєдад (Іспанія) Аріс (Греція) Ботафого (Бразилія) Фігейренсе (Бразилія) Росаріо Сентраль (Аргентина) Аукас (Еквадор) Сіль де Америка (Парагвай) Санта-Текла (Сальвадор) Бангі (Бразилія) Сентраль Еспаньол (Уругвай) Депортес (Чилі) Аудакс Італьяно (Чилі) Магальянес (Чилі) Ріу-Бранку (Бразилія) Бостон Рівер (Уругвай) Атлетик (Бразилія) Суд Америка (Уругвай)

Треба сказати, що в деякі клуби Абреу повертався по кілька разів. Наприклад, в Насьональ – чотири рази.

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Себастьян ставав чемпіоном Уругваю, Аргентини, штату Ріо-де-Жанейро, чотири сезони був кращим бомбардиром чемпіонату Мексики.

У національній збірній Уругваю Себастьян Абреу провів 70 матчів і забив 36 голів. У 2011 році – став переможцем Кубка Америки. Тоді в чвертьфіналі Уругвай переміг Аргентину з Мессі, а в фіналі була перемога над Парагваєм – 3:0. Голи забили Суарес і Форлан (дубль).

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