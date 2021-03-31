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Зупиніть його! Футболіст перейшов в 31-й клуб за кар'єру

31 березня, 17:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Себастьян Абреу грає у футбол 1996 року

На початку лютого ми розповідали дивну історію форварда Себастьяна Абреу. Він якраз підписав контракт зі своїм 30-м клубом в кар'єрі! Бразильським Атлетиком (Мінас-Жерайс). І ось новина – Абреу став гравцем Суд Америки, яка виступає в другому дивізіоні чемпіонату Уругваю. Це вже 31-ша команда в кар'єрі футболіста.

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Себастьяну Абреу – 44 роки. І починав він свою кар'єру в 1996 році. Назвемо всі клуби, в яких виступав футболіст.

  1. Дефенсор Спортинг (Уругвай)
  2. Сан-Лоренсо (Аргентина)
  3. Депортіво (Іспанія)
  4. Греміо (Бразилія)
  5. Текос УАГ (Мексика)
  6. Насьональ (Уругвай)
  7. Крус Асуль (Мексика)
  8. Америка Мехіко (Мексика)
  9. Дорадос де Сіналоа (Мексика)
  10. Монтеррей (Мексика)
  11. Сан-Луїс (Мексика)
  12. УАНЛ Тигрес (Мексика)
  13. Рівер Плейт (Аргентина)
  14. Бейтар (Ізраїль)
  15. Реал Сосьєдад (Іспанія)
  16. Аріс (Греція)
  17. Ботафого (Бразилія)
  18. Фігейренсе (Бразилія)
  19. Росаріо Сентраль (Аргентина)
  20. Аукас (Еквадор)
  21. Сіль де Америка (Парагвай)
  22. Санта-Текла (Сальвадор)
  23. Бангі (Бразилія)
  24. Сентраль Еспаньол (Уругвай)
  25. Депортес (Чилі)
  26. Аудакс Італьяно (Чилі)
  27. Магальянес (Чилі)
  28. Ріу-Бранку (Бразилія)
  29. Бостон Рівер (Уругвай)
  30. Атлетик (Бразилія)
  31. Суд Америка (Уругвай)

Треба сказати, що в деякі клуби Абреу повертався по кілька разів. Наприклад, в Насьональ – чотири рази.

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Себастьян ставав чемпіоном Уругваю, Аргентини, штату Ріо-де-Жанейро, чотири сезони був кращим бомбардиром чемпіонату Мексики.

У національній збірній Уругваю Себастьян Абреу провів 70 матчів і забив 36 голів. У 2011 році – став переможцем Кубка Америки. Тоді в чвертьфіналі Уругвай переміг Аргентину з Мессі, а в фіналі була перемога над Парагваєм – 3:0. Голи забили Суарес і Форлан (дубль).

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