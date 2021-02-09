Зупиніть його! Футболіст перейшов у 30-й клуб у кар'єрі

Божевільний – таке прізвисько у уругвайського форварда Себастьяна Абреу. Хоча йому б більше підійшло Перекотиполе. Сьогодні футболіст підписав контракт з "Атлетиком" (Мінас-Жерайс). Це 30-й клуб в кар'єрі Абреу. Світовий рекорд!
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Себастьяну Абреу – 44 роки. Починав він свою кар'єру в 1996 році. І заради інтересу назвемо всі клуби, в яких виступав футболіст.
- "Дефенсор Спортинг" (Уругвай)
- "Сан-Лоренсо" (Аргентина)
- "Депортіво" (Іспанія)
- "Греміо" (Бразилія)
- "Текос УАГ" (Мексика)
- "Насьональ" (Уругвай)
- "Крус Асуль" (Мексика)
- "Америка Мехіко" (Мексика)
- "Дорадос де Сіналоа" (Мексика)
- "Монтеррей" (Мексика)
- "Сан-Луїс" (Мексика)
- "УАНЛ Тигрес" (Мексика)
- "Рівер Плейт" (Аргентина)
- "Бейтар" (Ізраїль)
- "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
- "Аріс" (Греція)
- "Ботафого" (Бразилія)
- "Фігейренсе" (Бразилія)
- "Росаріо Сентраль" (Аргентина)
- "Аукас" (Еквадор)
- "Сіль де Америка" (Парагвай)
- "Санта-Текла" (Сальвадор)
- "Бангі" (Бразилія)
- "Сентраль Еспаньол" (Уругвай)
- "Депортес" (Чилі)
- "Аудакс Італьяно" (Чилі)
- "Магальянес" (Чилі)
- "Ріу-Бранку" (Бразилія)
- "Бостон Рівер" (Уругвай)
- "Атлетик" (Бразилія)
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Треба сказати, що в деякі клуби Абреу повертався по кілька разів. Наприклад, в "Насьональ" – чотири рази.
Себастьян ставав чемпіоном Уругваю, Аргентини, штату Ріо-де-Жанейро, чотири сезони був кращим бомбардиром чемпіонату Мексики.
У національній збірній Уругваю Себастьян Абреу провів 70 матчів і забив 36 голів. У 2011 році – став переможцем Кубка Америки. Тоді в чвертьфіналі Уругвай переміг Аргентину з Мессі, а у фіналі була перемога над Парагваєм – 3:0. Голи забили Суарес і Форлан (дубль).
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