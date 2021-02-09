Зупиніть його! Футболіст перейшов у 30-й клуб у кар'єрі

Божевільний – таке прізвисько у уругвайського форварда Себастьяна Абреу. Хоча йому б більше підійшло Перекотиполе. Сьогодні футболіст підписав контракт з "Атлетиком" (Мінас-Жерайс). Це 30-й клуб в кар'єрі Абреу. Світовий рекорд!

Реклама

Читайте також: 14 ідей – як провести День святого Валентина

Себастьяну Абреу – 44 роки. Починав він свою кар'єру в 1996 році. І заради інтересу назвемо всі клуби, в яких виступав футболіст.

"Дефенсор Спортинг" (Уругвай) "Сан-Лоренсо" (Аргентина) "Депортіво" (Іспанія) "Греміо" (Бразилія) "Текос УАГ" (Мексика) "Насьональ" (Уругвай) "Крус Асуль" (Мексика) "Америка Мехіко" (Мексика) "Дорадос де Сіналоа" (Мексика) "Монтеррей" (Мексика) "Сан-Луїс" (Мексика) "УАНЛ Тигрес" (Мексика) "Рівер Плейт" (Аргентина) "Бейтар" (Ізраїль) "Реал Сосьєдад" (Іспанія) "Аріс" (Греція) "Ботафого" (Бразилія) "Фігейренсе" (Бразилія) "Росаріо Сентраль" (Аргентина) "Аукас" (Еквадор) "Сіль де Америка" (Парагвай) "Санта-Текла" (Сальвадор) "Бангі" (Бразилія) "Сентраль Еспаньол" (Уругвай) "Депортес" (Чилі) "Аудакс Італьяно" (Чилі) "Магальянес" (Чилі) "Ріу-Бранку" (Бразилія) "Бостон Рівер" (Уругвай) "Атлетик" (Бразилія)

Читайте також: Чи є життя після пекла: як склалася доля гравців "МЮ" після авіакатастрофи

Реклама

Треба сказати, що в деякі клуби Абреу повертався по кілька разів. Наприклад, в "Насьональ" – чотири рази.

Себастьян ставав чемпіоном Уругваю, Аргентини, штату Ріо-де-Жанейро, чотири сезони був кращим бомбардиром чемпіонату Мексики.

У національній збірній Уругваю Себастьян Абреу провів 70 матчів і забив 36 голів. У 2011 році – став переможцем Кубка Америки. Тоді в чвертьфіналі Уругвай переміг Аргентину з Мессі, а у фіналі була перемога над Парагваєм – 3:0. Голи забили Суарес і Форлан (дубль).

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама