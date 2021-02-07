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Залишилися ще джентльмени в футболі: капітан "Торіно" переконав суддю не карати суперника

7 лютого, 19:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Андреа Белотті в матчі проти "Аталанти" умовив рефері скасувати жовту картку

Неординарний вчинок зробив форвард "Торіно" Андреа Белотті в поєдинку чемпіонату Італії. У ньому "Аталанта" втратила перевагу над "Торіно" в три м'ячі.

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В одному з епізодів головний суддя зафіксував порушення правил проти капітана гостей і готовий був показати жовту картку Крістіану Ромеро. Однак 27-річний лідер "Торіно" після свого падіння переконав рефері Франческо Фурно скасувати покарання. Арбітр вирішив розіграти спірний м'яч, після якого Белотті віддав його господарям. Суперники оцінили дії капітана.

Вчинок Андреа тим більше заслуговує на повагу, що в цей момент його команда програвала 0:3 і отримала право на перспективний штрафний. Однак футболіст вирішив, що справедливість понад усе. І Фортуна віддячила Белотті та його команді. Нападник забив один м'яч, а "Торіно" зумів звести матч до нічиєї – 3:3.

Сьогодні Ібрагімович забив 500-й гол у клубній кар'єрі.

Проте "Торіно" перебуває близько до зони вильоту – на 17-му місці. Тим часом "Аталанта" не змогла обігнати "Наполі" і поки що на шостій позиції.

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Нещодавно "Торіно" сенсаційно обіграв "Рому", а Белотті зробив дубль.

Дивіться огляд матчу "Аталанта" – "Торіно":

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футбол fair play Торино Аталанта жовта картка Андреа Белотті
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