Осквернив храм футболу: через що одноклубники по Мілану жартували над Шевченком

Футболісти Мілана знайомилися з грою Андрія Шевченка по легендарному матчу проти Барселони. Також над ним жартували, поки українець не влився в нову культуру

Паоло Мальдіні розповів, як в Мілані прийняли Андрія Шевченка / Фото: Getty Images

У своїй автобіографічній книзі "Тиха сила. Моє життя. Мій футбол" Андрія Шевченка розповідається, як його майбутні одноклубники по Мілану в 1997 році спеціально зібралися поспостерігати за грою тоді ще динамівця в пам'ятному матчі проти Барселони в Іспанії, в якому українець оформив хет-трик.

Читайте також: "Всі мої друзі мертві. Не через радіацію, а алкоголь, наркотики": Шева – про дитинство в СРСР

"Ми хотіли подивитися на цього молодого хлопця, який, за чутками, мав рано чи пізно стати нашим одноклубником. Хотіли подивитися на Андрія Шевченка. Гол. Гол. Гол. У першому таймі він забив тричі. На Камп Ноу. Осквернив храм футболу. хтось вимкнув телевізор. Все було ясно", – згадує Мальдіні.

Читайте також: Гравці ридали, благаючи його закінчити тренування: Шевченко – про роботу з Лобановським

Також легендарний капітан Мілана згадував, що Шеві було непросто адаптуватися в новій для себе культурі, через що партнери трохи над ним жартували.

"Він занурився в абсолютно нову для себе культуру. Наприклад, закінчував обідати, вставав і йшов. Ми пояснили йому, що в італійських командах все не так – потрібно чекати, поки всі поїдять. Він звик бути незалежним. Ми часто жартували – несподівано вставали з -за столу, він у ту ж мить втікав до кімнати. Але не встигав: Шева, присядь. Не всі доїли! він злився, Андрій не любить, коли над ним жартують", – розповів спеціально для книги Мальдіні, якого цитує tribuna.com.