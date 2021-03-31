Визначилися чвертьфіналісти Євро: ось це заруба буде

Сьогодні завершився груповий турнір молодіжного чемпіонату Європи з футболу, вік гравців до 23 років. Першість континенту мала відбутися ще рік тому, але через пандемію коронавірусу її перенесли.
Чемпіонат Європи розбили на два етапи. У березні пройшли матчі в групах, а плей-оф стартує через два місяці в Словенії та Угорщині.
Підсумки групового етапу
31 травня в 1/4 фіналу чемпіонату Європи зустрінуться:
- Нідерланди – Франція
- Данія – Німеччина
- Іспанія – Хорватія
- Португалія – Італія
Півфінальні матчі пройдуть 3 червня. Фінал – 6 червня.
Нагадаємо, що сьогодні у відбірковому матчі ЧС-2022 збірна України грає з Казахстаном. Дивіться нашу онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан, а також стрім поєдинку в Києві.
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