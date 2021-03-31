Русский
$ 27,89
32,72
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Визначилися чвертьфіналісти Євро: ось це заруба буде

31 березня, 21:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Стадія плей-оф турніру розпочнеться 31 травня

Сьогодні завершився груповий турнір молодіжного чемпіонату Європи з футболу, вік гравців до 23 років. Першість континенту мала відбутися ще рік тому, але через пандемію коронавірусу її перенесли.

Реклама

Чемпіонат Європи розбили на два етапи. У березні пройшли матчі в групах, а плей-оф стартує через два місяці в Словенії та Угорщині.

Підсумки групового етапу

31 травня в 1/4 фіналу чемпіонату Європи зустрінуться:

В тренді
Ви обгидилися! У шахах вибухнула українсько-російська війна
  • Нідерланди – Франція
  • Данія – Німеччина
  • Іспанія – Хорватія
  • Португалія – Італія
Реклама

Півфінальні матчі пройдуть 3 червня. Фінал – 6 червня.

Нагадаємо, що сьогодні у відбірковому матчі ЧС-2022 збірна України грає з Казахстаном. Дивіться нашу онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан, а також стрім поєдинку в Києві.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол евро-2021
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від НеймараФутбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – ПортугаліяФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та інші
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та іншіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти