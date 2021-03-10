Український чемпіон світу переніс операцію на обличчі: "Повинні гаком поправити"

Нападник "Маріуполя" і чемпіон світу серед молоді Данило Сікан отримав серйозні травми в "проклятому" матчі УПЛ. Після поєдинку чемпіонату України проти "Ворскли" (0:1) у футболіста діагностували закриту черепно-мозкову травму і перелом верхньої щелепи. І перед операцією Сікан розповів про свій стан.

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Данило Сікан зі своєю дівчиною / Фото: Instagram

"У мене перелом верхньої щелепи, але там повинна бути нескладна операція. Повинні гаком поправити і все. Думаю, тиждень полежу, відпочину, сходжу до лікаря в Маріуполі і там вже будуть ухвалювати рішення. Скляр відвідав мене в лікарні. Сказав, що у нього теж болить голова. Там був неприємний момент, але він не робив щось спеціально. Коли я впав, відчув біль і зрозумів, що щось серйозне – рукою відчув, що обличчя набрякло", – сказав Сікан "Футбол news"

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Нагадаємо, що "Маріуполь" орендував Данила у донецького "Шахтаря". Повідомляється, що форвард пропустить мінімум два тижні. Хоч раніше "Маріуполь" інформував, що відновлення займе місяць.

/ Фото: официальный сайт УПЛ

Нагадаємо, що в матчі між "Маріуполем" і "Ворсклою", який можна називати проклятим, отримав травму ще один чемпіон світу серед молоді – динамівець Георгій Цітаішвілі, який виступає за полтавчан на правах аренди. Його відновлення після перелому п'ятої плеснової кістки лівої ноги займе близько двох місяців.

Огляд матчу "Маріуполь" – "Ворскла" 0:1

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