"Вони разом ходять до сауни і ресторану": образа тренера на суддю в Кубку України

Напередодні відбулися чвертьфінальні баталії Кубка України з футболу. В одному з них "Зоря" в диму обіграла "Верес". Перевага гостей вилилася в мінімальну різницю в рахунку. При цьому тренер команди з Рівного Юрій Вірт залишився задоволений своїми підопічними, але кинув камінь у город суддів.

Реклама

Свої думки фахівець висловив в коментарі "Профутбол Digital".

Про гру:

"Ми ні в чому не поступилися "Зорі". Забили чистий гол за рахунку 1:1, але суддя не зарахував. Як би гра склалася в протилежному випадку – інше питання. Ми грали проти дуже сильної команди, яка всіх обіграє в Україні. Пишаюся , що у мене така команда. Ми створили багато моментів, ніхто з суперників "Зорі" стільки не мав. Не вистачило майстерності, фарту. Поле було важким, ноги втомлювалися – може, забракло сил".

Про гол, який запорізький суддя Максим Козиряцький не зарахував:

"Ми дивилися в роздягальні – гол був забитий чисто. Арбітри помилилися, але ми вже нічого не повернемо назад. Але як може команда сім років базуватися в Запоріжжі і їй призначають арбітра із Запоріжжя? Вони ходять разом до сауни, до ресторану, разом їдять. І приїжджає суддя, який живе разом з командою, і судить. Взагалі не можу цього зрозуміти. Розповідатимуть, що "Зоря" – луганська. Але Луганська у нас вже сім років немає. Думаю, коригування повинні робити ті, хто відповідає за суддівство".

Сьогодні ж відбулося жеребкування півфіналів Кубка України.

Дивіться огляд вчорашнього матчу "Верес" – "Зоря":

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама