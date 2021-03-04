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"Вони разом ходять до сауни і ресторану": образа тренера на суддю в Кубку України

4 березня, 14:19

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Наставник "Вереса" Юрій Вірт залишився задоволений своєю командою в дуелі з "Зорею"

Напередодні відбулися чвертьфінальні баталії Кубка України з футболу. В одному з них "Зоря" в диму обіграла "Верес". Перевага гостей вилилася в мінімальну різницю в рахунку. При цьому тренер команди з Рівного Юрій Вірт залишився задоволений своїми підопічними, але кинув камінь у город суддів.

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Свої думки фахівець висловив в коментарі "Профутбол Digital".

  • Про гру:

"Ми ні в чому не поступилися "Зорі". Забили чистий гол за рахунку 1:1, але суддя не зарахував. Як би гра склалася в протилежному випадку – інше питання. Ми грали проти дуже сильної команди, яка всіх обіграє в Україні. Пишаюся , що у мене така команда.

Ми створили багато моментів, ніхто з суперників "Зорі" стільки не мав. Не вистачило майстерності, фарту. Поле було важким, ноги втомлювалися – може, забракло сил".

  • Про гол, який запорізький суддя Максим Козиряцький не зарахував:

"Ми дивилися в роздягальні – гол був забитий чисто. Арбітри помилилися, але ми вже нічого не повернемо назад. Але як може команда сім років базуватися в Запоріжжі і їй призначають арбітра із Запоріжжя? Вони ходять разом до сауни, до ресторану, разом їдять. І приїжджає суддя, який живе разом з командою, і судить. Взагалі не можу цього зрозуміти.

Розповідатимуть, що "Зоря" – луганська. Але Луганська у нас вже сім років немає. Думаю, коригування повинні робити ті, хто відповідає за суддівство".

Сьогодні ж відбулося жеребкування півфіналів Кубка України.

Дивіться огляд вчорашнього матчу "Верес" – "Зоря":

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футбол суддя суддівство Зоря Луганськ Кубок України Юрій Вірт Верес Рівне
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