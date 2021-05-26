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Він перемагав СРСР ще за монеткою: не стало легенди італійського футболу

Олег Люлька Олег Люлька
26 травня, 12:33
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Тарчізіо Бурньїчу, котрий виграв чемпіонат Європи, два Кубки чемпіонів і п'ять чемпіонатів Італії, було 82 роки. Партнери називали його "Скелею"
Зірка італійського футболу Тарчізіо Бурньїч
Зірка італійського футболу Тарчізіо Бурньїч / Фото: Inter FC

Чемпіон Європи з футболу-1968 і віцечемпіон світу-1970 у складі збірної Італії Тарчізіо Бурньїч помер у віці 82 років, повідомляє прес-служба міланського Інтера.

Бурньїча не стало в його домі в Версилії, де він прожив останні роки, після тривалої хвороби.

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Як футболіст Бурньїч виступав за Удінезе, Ювентус, Палермо, Інтер і Наполі. Він є п'ятиразовим чемпіоном Італії, дворазовим переможцем Кубка чемпіонів і Міжконтинентального кубка.

Євро-1968 Італія Бурньїча виграла, здолавши в півфіналі СРСР завдяки жеребу. Матч завершився внічию 0:0, серій пенальті тоді ще не було, а тому долю поєдинку вирішили підкиданням монетки, яка зіграла за господарів турніру італійців.

Відзначимо, що після закінчення кар'єри футболіста Бурньїч працював тренером у багатьох італійських клубах, зокрема, в Ліворно, Болоньї, Дженоа і Фоджі. Останнім місцем роботи фахівця була Пескара, яку він покинув 2001 року.

Тарчізіо називають одним з найкращих захисників в історії італійського футболу. За атлетичність і здатність нейтралізувати на полі будь-якого візаві капітан Інтера Армандо Піккі дав йому прізвисько "Roccia" ("Скеля").

"Бурньїч завжди грав серцем, – відзначає офіційний сайт Інтера. – За два роки після переходу до команди він зустрівся у фіналі Кубка чемпіонів-1964 зі священними монстрами Реала – Ді Стефано, Пушкашем, Хенто, "тими, кого до цього бачив тільки на фото". Того дня йому вдалося їх здолати і принести перший Кубок чемпіонів до трофейної кімнати Інтера. А за рік історія повторилася в фіналі проти Бенфіки Ейсебіо на "Сан-Сіро"

Тарчізіо Бурньїч. Фото – ФК Інтер

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