Він навчився це робити після 14 років шлюбу. Дружина похвалила ексфорварда збірної України (фото)

Юлія Вороніна пораділа за знаменитого футболіста Андрія Вороніна, який зробив вдале фото на відпочинку

Юлії Вороніній вже подобається, як фотографує її чоловік / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина Андрія Вороніна запостила у соцмережі пляжну фотографію з Греції. І трохи підколола чоловіка. Раніше Воронін закликав зупинити Путіна.

"Через 14 років шлюбу та 17 років з дня знайомства мій чоловік навчився робити класні фотографії", – підписала знімок в Instagram Юлія.

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Раніше родина Вороніних відпочивала в Домінікані.

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Андрій Воронін народився в Одесі, але не зіграв жодного матчу за українські клуби. Більшу частину кар'єри провів у Німеччині – Боруссія М, Майнц, Кельн, Баєр, Герта, Фортуна. Грав за Ліверпуль та Динамо Москва. За збірну України провів 74 матчі та забив 8 голів.

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Останнім часом працював у тренерському штабі московського Динамо. Але після початку війни розірвав контракт з Динамо.