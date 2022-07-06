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Він навчився це робити після 14 років шлюбу. Дружина похвалила ексфорварда збірної України (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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6 липня, 13:22
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Юлія Вороніна пораділа за знаменитого футболіста Андрія Вороніна, який зробив вдале фото на відпочинку
Юлії Вороніній вже подобається, як фотографує її чоловік
Юлії Вороніній вже подобається, як фотографує її чоловік / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина Андрія Вороніна запостила у соцмережі пляжну фотографію з Греції. І трохи підколола чоловіка. Раніше Воронін закликав зупинити Путіна.

"Через 14 років шлюбу та 17 років з дня знайомства мій чоловік навчився робити класні фотографії", – підписала знімок в Instagram Юлія.

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Раніше родина Вороніних відпочивала в Домінікані.

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Андрій Воронін народився в Одесі, але не зіграв жодного матчу за українські клуби. Більшу частину кар'єри провів у Німеччині – Боруссія М, Майнц, Кельн, Баєр, Герта, Фортуна. Грав за Ліверпуль та Динамо Москва. За збірну України провів 74 матчі та забив 8 голів.

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Останнім часом працював у тренерському штабі московського Динамо. Але після початку війни розірвав контракт з Динамо.

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