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"Він має бути на свободі!" За Навального заступився екскапітан газпромівського "Зеніту"

21 січня, 15:38

Олег Люлька Олег Люлька

Цю заяву Ігор Денисов, який був лідером збірної Росії, зробив із Іспанії

Колишній капітан збірної Росії Ігор Денисов, який 11 років грав за газпромівський "Зеніт", виступив із заявою, в яій підтримав політика Олексія Навального, що перебуває під арештом після повернення з Німеччини до Москви. Денисов, який нещодавно завершив кар'єру футболіста і зараз проживає в Іспанії, вимагає випустити опозиціонера на свободу.

"Друзі, всім привіт. Я, Ігор Денисов, колишній капітан "Локомотива", "Зеніту", "Динамо" і збірної Росії. Я ніколи не цікавився політикою і цікавитися нею не буду. Але зараз справа не в політиці. Я хочу підтримати Олексія Навального. Я ні до чого не закликаю. Просто хочу підтримати його родину, його дітей, дружину і його самого. Велика до нього повага. Він має бути на свободі. Всім миру і добра", – цитує Денисова Sports.ru

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Денисов і Навальний

Денисов і Навальний

Як ми писали раніше, в СІЗО "Матросская тишина" Навального помістили в тримісну камеру карантинного відділення, де він перебуває сам. Камера обладнана холодильником, електричним чайником і телевізором.

Також ми розповідали, що Навальний показав палац Путіна, який є окремою "державою" всередині Росії.

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Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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