"Він має бути на свободі!" За Навального заступився екскапітан газпромівського "Зеніту"

Колишній капітан збірної Росії Ігор Денисов, який 11 років грав за газпромівський "Зеніт", виступив із заявою, в яій підтримав політика Олексія Навального, що перебуває під арештом після повернення з Німеччини до Москви. Денисов, який нещодавно завершив кар'єру футболіста і зараз проживає в Іспанії, вимагає випустити опозиціонера на свободу.

"Друзі, всім привіт. Я, Ігор Денисов, колишній капітан "Локомотива", "Зеніту", "Динамо" і збірної Росії. Я ніколи не цікавився політикою і цікавитися нею не буду. Але зараз справа не в політиці. Я хочу підтримати Олексія Навального. Я ні до чого не закликаю. Просто хочу підтримати його родину, його дітей, дружину і його самого. Велика до нього повага. Він має бути на свободі. Всім миру і добра", – цитує Денисова Sports.ru

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Денисов і Навальний

Як ми писали раніше, в СІЗО "Матросская тишина" Навального помістили в тримісну камеру карантинного відділення, де він перебуває сам. Камера обладнана холодильником, електричним чайником і телевізором.

Також ми розповідали, що Навальний показав палац Путіна, який є окремою "державою" всередині Росії.

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