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Олігарх купив футбольний клуб, щоб в ньому грав його 126-кілограмовий син: вся правда

Олег Люлька Олег Люлька
18 травня, 15:10
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Соцмережами розлетілося фото футболіста з величезним животом, що подає кутовий в матчі другого дивізіону Китаю. Нібито на поле його проштовхнув тато-мільйонер
З такою вагою в Китаї грають у футбол
З такою вагою в Китаї грають у футбол / Фото: Twitter

У соцмережах вірусним стало фото з Китаю, де кутовий під час футбольного матчу подає хлопець з очевидним надлишком ваги.

Знімок супроводжувала цікава історія. Нібито 35-річний китайський мільйонер Хі Шихуа придбав клуб другого футбольного дивізіону країни Цзибо Сандей, поставивши умовою, щоб в складі команди на кожен матч виходив його син, вага якого – 126 кілограмів.

Та не просто виходив, а ще й виконував усі стандартні положення, включаючи кутові, штрафні та пенальті.

Проте історія виявилася не зовсім правдивою. Як повідомляє Dailystar, олігарх Хі Шихуа і справді купив клуб Цзибо Сандей. І недавно сам вийшов на поле під десятим номером у матчі своєї команди проти Сичуань Цзюню, яким володіє компанія City Football Group, у власності якої перебуває Манчестер Сіті.

Однак ніякого сина Хі Шихуа з вагою 126 кг в команді Цзибо Сандей немає.

На фото ж, яке рознеслося соцмережами, насправді зображений граючий власник клубу Цзілінь Байцзя – Гуангнан Ксю. А знімок був зроблений ще в 2019 році.

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Утім, клубу Цзибо Сандей, якому приписали повнотілого футболіста, від цього не легше. Команда з одним очком в п'яти матчах посідає останнє місце в другому дивізіоні Китаю.

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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