Охорона не врятує: зірку, до якої приглядалися в Динамо, погрожують убити в Італії

Фанати Фіорентини погрожують розправою сербському нападникові Душану Влаховичу за перехід до Ювентуса

Фанати Фіорентини оголосили полювання на Влаховича / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із найяскравіших футболістів минулого року Душан Влахович ось-ось укладе 5-річний контракт із Ювентусом, за яким отримуватиме сім мільйонів євро на рік.

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Фіорентіні Ювентус дає за цей трансфер 60 млн євро.

Проте перехід до туринського клубу погрожує перетворити життя 21-річного серба Влаховича на суцільний жах.

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Уболівальники Фіорентини, які ненавидять Ювентус, уже завісили свій клубний стадіон "Артеміо Франкі" банерами, які нічого хорошого їхньому недавньому кумиру не обіцяють.

"Твоя охорона не врятує життя. Для тебе все скінчено, цигане!" – вказано на одному з банерів ультрас "фіалок".

Динамо не захотіло платити за Влаховича 1 мільйон евро / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що 2017 року Влахович міг стати гравцем Динамо, але перехід нападника з белградського Партизана не відбувся – кияни пошкодували мільйон євро.