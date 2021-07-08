Офіційно! Серхіо Рамос – в ПСЖ: зарплата і строк контракту

Ну, ось трансферна бомба і вибухнула! Екскапітан Реала Серхіо Рамос у статусі вільного агента уклав контракт з ПСЖ.

Як повідомляє сайт паризького клубу, угода з 35-річним іспанським захисником розрахована на два роки – до літа 2023-го.

За даними видання Sport.es, річна зарплата Рамоса в Парижі складе 10,5 млн євро. Тобто сумарно він має заробити 21 млн.

"Я дуже радий приєднатися до Парі Сен-Жермен, – заявив Серхіо Рамос після укладання контракту. – Це велика зміна в моєму житті, новий виклик, і цей день я ніколи не забуду. Я дуже пишаюся тим, що став частиною цього амбітного проєкту, команди з такою великою кількістю великих гравців. ПСЖ вже зарекомендував себе на найвищому рівні. Хочу допомогти клубу виграти якомога більше трофеїв"

Нагадаємо, Серхіо Рамос захищав кольори Реала з 2005 року. Він п'ять разів був чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок країни і чотири рази – Суперкубок. Чотири рази Рамос разом з Реалом вигравав Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА і чотири рази клубний чемпіонат світу.

Останній сезон захисник не може записати собі до активу. Реал не виграв жодного турніру, а сам Рамос опинився поза заявкою збірної Іспанії на Євро-2020 .

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