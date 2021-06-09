Одного мільярда фунтів замало: англійський гранд продається новим власникам

Великий бізнесмен хоче купити лондонський Арсенал за два мільярди фунтів стерлінгів. Раніше його пропозицію з 1,8 мільярда відхилили

"Арсенал" (Лондон) / Фото: Reuters

У літнє міжсезоння команди змінюють не тільки тренерів і футболістів. Один із найпопулярніших клубів планети, англійський Арсенал, можуть придбати нові власники. Поки що триває процес переговорів.

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Інформацію про можливу покупку повідомляє Sky Sports.

Поки що лондонським клубом володіє 73-річний американський бізнесмен Стен Кронке. Купити ж "канонірів" бажає 38-річний швед Даніель Ек – засновник і власник сервісу потокового аудіо Spotify. Нещодавно Ек пропонував Кронке за Арсенал 1,8 мільярда фунтів, проте той відмовився від продажу.

Втім, Ек серйозно націлився на придбання дорогої "іграшки" і збирається підняти свою пропозицію до двох мільярдів фунтів.

Тим часом власники Манчестер Юнайтед встановили ціну на клуб. "Червоні дияволи" коштують понад 2 млрд фунтів.

Дивіться, як захисник Арсеналу Давид Луїс працював ілюзіоністом:

Раніше відстороненого від матчу гравця Арсеналу втішила брюнетка і шампанське.

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