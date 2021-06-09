Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Одного мільярда фунтів замало: англійський гранд продається новим власникам

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 червня, 17:20
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Великий бізнесмен хоче купити лондонський Арсенал за два мільярди фунтів стерлінгів. Раніше його пропозицію з 1,8 мільярда відхилили
"Арсенал" (Лондон)
"Арсенал" (Лондон) / Фото: Reuters

У літнє міжсезоння команди змінюють не тільки тренерів і футболістів. Один із найпопулярніших клубів планети, англійський Арсенал, можуть придбати нові власники. Поки що триває процес переговорів.

Читайте також: вперше з 1995 року Арсенал не побачать в Європі.

Інформацію про можливу покупку повідомляє Sky Sports.

Поки що лондонським клубом володіє 73-річний американський бізнесмен Стен Кронке. Купити ж "канонірів" бажає 38-річний швед Даніель Ек – засновник і власник сервісу потокового аудіо Spotify. Нещодавно Ек пропонував Кронке за Арсенал 1,8 мільярда фунтів, проте той відмовився від продажу.

Втім, Ек серйозно націлився на придбання дорогої "іграшки" і збирається підняти свою пропозицію до двох мільярдів фунтів.

Тим часом власники Манчестер Юнайтед встановили ціну на клуб. "Червоні дияволи" коштують понад 2 млрд фунтів.

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Раніше відстороненого від матчу гравця Арсеналу втішила брюнетка і шампанське.

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