Один – убитий, інший – поранений: у "ДНР" мобілізували двох відомих футболістів

Футболістів з вулиці забрали на війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий російський коментатор Олексій Андронов повідомив, що колишніх двох футболістів з Донецька насильно мобілізували до армії т.зв. "ДНР".

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"Напевно, ви вже десь щось читали про мобілізацію у так званих "ДНР/ЛНР". Думаючі люди, мабуть, навіть про неї щось розуміють.

Можу і я дещо розповісти. Може, ви й не чули про таких людей – Олександр Воскобойник (грав за Шахтар) та Вадим Солодкий (Металург Донецьк).

Обох замели на вулицях Донецька воювати. Воскобойник тяжко поранений у ноги, Солодкий убитий. Воскобойника відвезли до Новоазовська, там навіть нашатиря немає в лікарні, потім до Москви. Я його знаю особисто", – написав Андронов у телеграмі.