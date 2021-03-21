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Один з лідерів "Ліверпуля" і суперник України йде до Мессі

21 березня, 12:58

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Джорджиніо Вейналдум посилить "Барселону" влітку в якості вільного агента

Незважаючи на те, що "Барселона" переживає далеко не найкращі часи, в тому числі у фінансовому плані, команда збирається підсилитися влітку. Сьогодні стало відомо, що після закінчення сезону 2020/2021 в Каталонію приїде півзахисник "Ліверпуля" Джоржіньйо Вейналдум.

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Нещодавно у голландського футболіста за різанину заарештували віллу за два мільйони євро.

Новину про від'їзд гравця збірної Нідерландів з Англії повідомило британське видання The Sunday Times.

Контракт 30-річного півзахисника в Ліверпулі закінчується 30 червня цього року, і клуб готовий його відпустити. Так що "Барселоні" Вейналдум дістанеться безкоштовно. Пишуть, що Джорджиньйо вже підписав з іспанським грандом попередній контракт, який можна укладати за пів року до закінчення діючої угоди.

Цікаво, що два роки тому нідерландець забив два м'ячі "Барсі" в півфіналі Ліги чемпіонів. У тому сезоні "червоні" перемогли в турнірі. При цьому герой "Ліверпуля" феноменальним фінтом обіграв двох гравців "Барселони".

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/ Фото: AFP

Нагадаємо, збірна Нідерландів – один з трьох суперників українців у фінальній частині чемпіонату Європи. Дивіться, як Джоржіньо забивав за "помаранчевих":

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