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"Дуже недовгий язик, щоб лизати д*пу Путіна": етнічний угорець розніс Орбана

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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14 червня, 19:27
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Екснаставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо соромиться бути угорцем і в шоці від дій уряду Віктора Орбана
Йожеф Сабо обурений зв'язками Путіна та Орбана
Йожеф Сабо обурений зв'язками Путіна та Орбана

Росія вже четвертий місяць веде повномасштабну війну проти України. Міста потрапляють під обстріл ракет, помирає мирне населення, зокрема й діти.

Величезною плямою на репутації армії РФ стали звірства у передмісті Києва, де фашисти ґвалтували та вбивали мирне населення. При цьому у світі ще залишаються країни, які намагаються вірити Росії та її фюреру Володимиру Путіну.

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Однією з них є Угорщина, друга батьківщина легендарного ексгравця та тренера Динамо Йожефа Сабо. Фахівець шокований поведінкою прем'єр-міністра країни Віктора Орбана під час війни в Україні.

"Орбан каже, що в Бучі було інсценування. Мені дзвонять журналісти з Будапешта. Я їм кажу, що в нього, можливо, язик дуже недовгий, щоб лизати д*пу Путіна. Такого не може бути. Мені соромно, що я мадяр.

Віктор Орбан заявив про запровадження надзвичайного стану у країні.
Віктор Орбан заявив про запровадження надзвичайного стану у країні. / Фото: Колаж: Сьогодні

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Не може бути такого, що сусід відмовляється від нас, щоб їм давали газ дешевше на 100 доларів. Я боюся нового жахливого сусіда. Вони обізвали нашого президента, як їм не соромно? А ви подумали, що буде, якщо ми виграємо війну? І що буде з Росією? Де ви будете і у кого газ проситимете?"

Раніше український тенісист Сергій Стаховський розповів про плани Угорщини на анексію частини України. Спортсмен активно висловлюється проти прем'єр-міністра країни, хоча сам живе у Будапешті та допомагає там українським біженцям.

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