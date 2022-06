Оцінили дорожче за Миколенка. Динамо повісило цінник на свого топ-захисника

Київське Динамо може зробити ще один мегатрансфер до Англійської Прем'єр-ліги. У придбанні 19-річного захисника "біло-синіх" Іллі Забарного серйозно зацікавлений головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур. За даними інсайдера, Динамо не проти відпустити свого топ-захисника, але лише за солідну компенсацію. Кияни мають намір попросити за вундеркінда 30 млн. євро.

Tottenham are interested in Ukrainian defender Ilya Zabarnyi.



Dynamo Kyiv wants 30 million euros for a 19-year-old talent. #THFCpic.twitter.com/ewGDDLDAcS