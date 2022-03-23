Обстріли Харкова: снаряд потрапив до тренувальної бази чемпіона України з футболу (фото)

База найкращої жіночої команди України харківського Житлобуду-1 опинилася під ударом російської армії

База Житлобуд-1 обстріляна російськими фашистами

Росія продовжує нападати на Україну, виявляючи військову агресію вже місяць. Армія Путіна бомбардує українські міста з ракет та вбиває мирне населення. Жертвами атак фашистів стали понад сотня дітей!

Страждає від нападу Росії та спортивна інфраструктура, особливо у гарячих точках. Наприклад, у Чернігові тричі потрапили до стадіону імені Гагаріна, де грає Десна. Також постраждала та лижна база.

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Також сьогодні стало відомо, що в ніч із 14 на 15 березня снаряд прилетів до Харкова, постраждала тренувальна база жіночого футбольного клубу Житлобуд-1. Відповідне фото опублікували на сторінці команди у Facebook.

Зазначимо, що Житлобуд-1 є однією з найкращих жіночих команд України. Харків'янки виграв дев'ять золотих медалей чемпіонату та 11 Кубків країни. Саме Житлобуд-1 і є чинним чемпіоном.

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Цього сезону команда представляла Україну в жіночій Лізі чемпіонів. На груповому етапі українки потрапили до непростого квартету з ПСЖ, Реалом та Брейдабліком. Набравши 4 очки в іграх із ісладками, Житлобуд-1 посів третє місце у квартеті.