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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Полегшити завдання збірній Фінляндії: два зіркові гравці Франції отримали відпочинок

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
15 листопада, 14:46
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Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вирішив надати відпочинок кільком основним гравцям команди
Франція - уже на ЧС-2022
Франція - уже на ЧС-2022 / Фото: Reuters

Капітан збірної Франції Уго Льоріс та форвард Кіліан Мбаппе не зіграють у завтрашньому матчі з Фінляндією, від результату якого безпосередньо залежить доля збірної України.

Раніше ми писали, що про шанси України на вихід до плей-офф відбору ЧС-2022.

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Головний тренер триколірних Дідьє Дешам вирішив надати відпочинок Льорісу та Мбаппе, оскільки матч у Гельсінкі не має турнірного значення для його команди, повідомляє Ilta-Sanomat.

Повідомляється, що рульовій збірній Франції назустріч тренерам із Тоттенхема та ПСЖ, які попросили не навантажувати провідних гравців напередодні важливих ігор у чемпіонаті.

Також Дешам планує надати ігровий час Курту Зума, Люке Діню, Маттео Гендузі та Віссаму Бен-Йедеру.

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Нагадаємо, що Фінляндію у домашній грі з Францією може влаштувати нічия та навіть поразка, якщо Україна в гостях не обіграє Боснію. Команді Олександра Петракова потрібна лише перемога та успішна гра французів.

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