Кривдник збірної України продовжить кар'єру в Америці

Зірка світового футболу Гарет Бейл вибрав для себе новий клуб і тепер спробує свої сили у МЛС

Гарет Бейл - гравець Лос-Анджелес / Фото: Колаж: Сьогодні

Титулований валлієць Гарет Бейл став гравцем американського Лос-Анджелеса. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

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П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА підписав контракт за схемою 1+1. Бейл перейшов до складу американського клубу на правах вільного агента. На початку червня зірковий футболіст залишив мадридський Реал, завоювавши за 9 років кар'єри 19 трофеїв

"Я дуже радий цьому переходу. Це правильне місце для мене та моєї родини у правильний час. Не можу дочекатися, щоб почати працювати з командою та підготуватися до того, щоб виграти більше трофеїв у Лос-Анджелесі", – заявив Бейл.

Нагадаємо, нещодавно Бейл у складі збірної Уельсу завадив Україні потрапити на ЧС-2022 у Катарі. Саме після навісу валлійського вінгера Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у власні ворота у вирішальному матчі відбору.

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32-річний Бейл вважається одним із найвидатніших валлійських гравців усіх часів. З 2006 року він провів 105 матчів за Уельс, забивши 28 голів і зробивши 22 результативні передачі.

Бейл у матчі Уельс – Швейцарія не забив / Фото: Reuters