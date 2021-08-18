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Новий тренер збірної України покликав помічника Шевченка

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
18 серпня, 09:34
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В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков назвав своїх помічників, серед них Олександр Шовковський, який раніше працював разом з Андрієм Шевченком
Петраков кличе Шовковського, який допомагав Шевченку
Петраков кличе Шовковського, який допомагав Шевченку

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів, хто увійде в його штаб для підготовки команди до відбіркових матчів ЧС-2022.

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"Я ще не говорив з хлопцями. Поки все не точно, тому що вони можуть сказати, що не хочуть працювати, або їх клуб не відпустить. Я оголошу тренерський штаб, але з ними я ще не розмовляв.

Це буде Андрій Анненков, який зараз працює в Чорноморці, В'ячеслав Кернозенко – тренер воротарів, В'ячеслав Ружинцев і Іван Баштовий – тренери з фізичної підготовки та Олександр Шовковський – тренер. Над кандидатурою ще одного фахівця я думатиму", – сказав Петраков в ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, що Шовковський входив в тренерський штаб Андрія Шевченка.

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Нагадаємо, вже 1 вересня збірна України зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Казахстану, а 4 вересня матч з Францією.

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