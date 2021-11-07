Новий Тайсон: Металіст підписав бразильського вінгера

Харківський Металіст оголосив про підписання контракту із бразильським вінгером Сан-Паулу Пауліньо Бойя

Пауліньо Бойя / Фото: Getty Images

23-річний вихованець Сан-Паулу останнім часом виступав в оренді за Жувентуде та був стабільним гравцем основного складу.

Раніше ми писали, що неповнолітня дочка Ярославського стала відповідальною за селекцію Металіста в Англії.

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13 листопада у перерві матчу з Прикарпаттям президент футбольного клубу Металіст Олександр Ярославський представить бразильського новачка харківській публіці.

Відомий коментатор Віктор Вайко вже порівняв Бойя з Тайсоном, який успішно виступав за Металіст, а згодом і за Шахтар.

"Сьогодні до Харкова прибуде ще один початківець Металіста – Пауліньо Бойя, 23-річний вінгер, який належить Сан-Паулу. Цього сезону він грав на правах оренди в Жувентуді. Дуже цікавий футболіст. Швидкий, різкий, координований, чудовий дриблінг. Одним словом, Металіст, на мою думку, отримав нового Тайсона", — наводить слова Вацко пресслужба клубу.

У нинішньому сезоні Бойя провів 22 матчі та забив три голи. Transfermarkt оцінює одного гравця в мільйон євро.

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У поточному сезоні Першої ліги "Металіст" посідає перше місце, набравши 44 очки.