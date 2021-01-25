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Нового тренера "Челсі" знайшли ще до звільнення Лемпарда

25 січня, 15:47

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

На пост наставника сватають німця Томаса Тухеля, звільненого з "ПСЖ"

Сьогодні вдень з'явилася звістка, що "Челсі" звільнив Лемпарда з посади головного тренера. Однак ще до офіційної інформації в пресу просочилося повідомлення про бажання лондонського клубу новим рульовим призначити німця Томаса Тухеля.

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Про це видання The Athletic заявило з посиланням на ексклюзивне джерело. Пишуть, що негативний тест на коронавірус головного кандидата на пост дозволить йому прибути до Англії в найближчі 48 годин.

Нагадаємо, що 47-річний Тухель був звільнений з французького "Парі Сен-Жермен" місяць тому. До цього він тренував парижан два з половиною роки. Під його керівництвом команда Неймара і Мбаппе двічі ставала чемпіоном Франції, брала Кубок країни, Кубок ліги і два місцевих Суперкубки. В кінці минулого сезону "ПСЖ" програв у фіналі Ліги чемпіонів "Баварії" – 0:1.

Минулого тижня "Лестер" обіграв "Челсі" і вийшов в лідери АПЛ . Лондонці займають в чемпіонаті дев'яте місце, новий тренер повинен підняти їх до зони Ліги чемпіонів.

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До приїзду до Франції Тухель п'ять років тренував в Німеччині "Майнц", а в 2015-2017 рр. – дортмундську "Боруссію". німець стане 14-м наставником "Челсі" в XXI столітті. До нього найдовше протримався італієць Клаудіо Раньєрі, котрий керував "синіми" в 2000-2004 рр.

Дивіться, як "ПСЖ" поступився "Баварії" у фіналі Ліги чемпіонів в серпні:

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